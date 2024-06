Chega quer garantir "boa aplicação" dos fundos europeus

A candidatura do Chega Madeira às eleições Europeias esteve este domingo, 2 de Junho, em campanha na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde defendeu a "boa aplicação" dos fundos europeus.

De visita ao mercado municipal, o cabeça-de-lista da candidatura do Chega, Américo Dias, reforçou a importância de a Madeira ter uma representação no Parlamento Europeu e sublinhou que essa representação "só será efectivamente possível se os madeirenses votarem no Chega".

"Áreas como a mobilidade e transportes, agricultura, pescas e habitação são cruciais para o desenvolvimento da nossa Região", defendeu o candidato, alerdando que será "importante garantir a boa aplicação dos fundos de apoio financeiro".

"Só o Chega reúne as condições para garantir que realmente essa boa aplicação é feita", disse, considerando que a mudança a ser feita na Europa deve ter uma lógica de responsabilidade e empenho.

"O Chega tudo fará para defender os interesses da região autónoma, dos cidadãos, das famílias, das empresas, os valores que dignificam o bom nome da Madeira e dos Madeirenses", rematou.