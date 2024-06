O deputado Miguel Castro afirmou, há pouco, que “parece que vai estar no Chega muitas das decisões deste parlamento”. O parlamentar reagia, desta forma, na RTP-Madeira, à eleição de José Manuel Rodrigues como presidente da ALRAM.

O Chega não podia perder esta oportunidade de, pela primeira vez na história política da Madeira, haver um partido que poderá hipoteticamente governar, mas que não tem a maioria na Assembleia. Essa situação é que fará com que o CH seja o partido com maior importância e com maior responsabilidade cá dentro. Miguel Castro

Miguel Castro afirma que o seu partido irá fiscalizar as acções de quem governa. Questionado sobre a votação do Programa de Governo, não dá qualquer certeza sobre a votação, mas indica que a viabilização com Miguel Albuquerque será complicado.