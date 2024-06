Dois jornais e uma estação de televisão alvo de ciberataque na Bélgica

Os jornais belgas DH-Les Sports e La Libre Belgique, e o canal de televisão de informação LN24, todos do Grupo IPM, revelaram hoje que foram alvo de um ciberataque.

"O Grupo IPM (Informações & de Produções Multimédia) está a controlar a situação, os nossos sites e as nossas aplicações funcionam normalmente", revelaram estes meios de comunicação em comunicado.

"Os jornais deverão ser publicados na manhã desta quinta-feira de forma simplificada", referiram ainda os meios controlados pela família do empresário François le Hodey.

O consórcio acrescentou que está em curso uma investigação e que "estão a ser mobilizadas equipas especializadas para garantir a continuidade dos serviços aos leitores e anunciantes publicitários".

"O Grupo IPM confirma aqui a sua determinação em continuar a sua missão de informar, tanto mais importante neste período eleitoral", acrescentou o grupo na nota de imprensa.

Coincidindo com as eleições para o Parlamento Europeu no domingo, a Bélgica também realiza eleições regionais e federais.

Além dos meios de comunicação atacados, o Grupo IPM controla as revistas belgas Moustique, Télé Pocket, Paris Match Belgique, Courrier International (com Le Monde), entre outras.