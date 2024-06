O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, deu hoje 24 horas ao ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança, Serguei Shoigu, para lhe apresentar as principais prioridades do complexo industrial-militar russo.

"Peço eu esse trabalho seja feito. Trata-se das tarefas prioritárias do complexo industrial-militar, dos volumes de produção dos itens de uso militar com maior procura e sobretudo da rentabilidade da produção", disse Putin, durante uma reunião com o governo, em San Petersburgo.

Dirigindo-se ao vice-primeiro-ministro, Denis Manturov, e aos ministros da Indústria, Defesa e Finanças, bem como à administração presidencial, Putin apelou a concluir este trabalho o mais rápido possível".

Especificamente: "Peço esteja pronto amanhã", quarta-feira.

Destacou, em particular, que, dada a complexidade do tema, seria necessário um "coordenador independente" do projeto, que visa garantir o abastecimento das forças armadas com as armas mais necessárias e a rentabilidade da produção, e encarregou Shoigu de cumprir a função.

Se bem que a Federação Russa tenha conseguido aumentar a produção de armamento, apesar das sanções ocidentais e da despesa militar que representa a invasão da Ucrânia, o complexo industrial-militar russo tens sido afetado por casos de corrupção, que j+a levou à detenção de vários militares russos de elevada patente.