“Novo Governo? É mais do mesmo”. Quem o diz é Nuno Morna, deputado eleito pela Iniciativa Liberal, que depois de ter ficado a conhecer os nomes indicados por Miguel Albuquerque para ocuparem as setes secretarias regionais, espera para ver o que contém o Programa do Governo e Orçamento, mas já vai adiantando que não tem ilusões.

“Miguel Albuquerque decidiu que está tudo bem com o seu governo, é ele que compete montar a estrutura governativa que entender, portanto a Iniciativa Liberal não tem que estar opinar sobre o figurino, mas com os mesmos protagonistas não é difícil de entender que será mais do mesmo e não será muito diferente do que foi discutido em Novembro do ano passado”, observou.