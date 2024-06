Munícipes do Funchal sensibilizados para aderirem à factura electrónica da água

A Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal prossegue a bom ritmo e sendo este o dia dedicado às águas, a Câmara Municipal do Funchal aproveitou a acção de sensibilização, que contou com a presença da vereadora Nádia Coelho, para apelar à adesão à fatura electrónica da água e, paralelamente, à plataforma 'CMFonline'.

A facturação electrónica, além da sua componente de sustentabilidade ambiental (desmaterialização/descarbonização da factura), apresenta diversas vantagens para o consumidor, nomeadamente uma recepção mais rápida das facturas e menor risco de extravio ou atraso na entrega.

Adicionalmente, a adesão à plataforma 'CMFonline' permite aceder a um leque alargado de serviços municipais, nomeadamente, águas, ambiente, trânsito, transporte e apoios sociais.

Na área das águas, para além da já citada adesão à factura electrónica, é possível aceder às facturas em formato PDF, consultar referências multibanco, solicitar um novo contrato de fornecimento ou cancelar um existente, aderir ao débito directo ou solicitar mudança de IBAN, actualizar o e-mail e comunicar leituras de contador.

No âmbito desta sensibilização para a adesão dos munícipes à factura electrónica e ao 'CMFonline', as Águas do Funchal estão a enviar uma e-mail aos munícipes quem, embora registados no CMFonlin,e não aderiram ainda à factura electrónica, alertando que a adesão a esta factura serve também para ter a a certeza que os consumidores recebem a factura atempadamente e sem extravios.

As Águas doFunchal recorda que a adesão pode ser online ( https://www.funchal.pt/adesao-a-fatura-eletronica/ ) ou presencialmente, no Quiosque das Águas na Praça do Município.