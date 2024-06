Funchal implementa experiência-piloto para leitura de contadores de água

Cerca de 110 mil euros foram investidos num projecto-piloto de Telemetria Doméstica na zona da Ribeira Grande, em Santo António. Estes “contadores inteligentes” vão medir e transferir para o Centro de Comando do Departamento de Águas do Funchal dados pertinentes, como o consumo doméstico diário de água.

O projecto foi dado a conhecer aos moradores, na Semana do Ambiente, que decorre na Praça do Município.

No fundo, esta tecnologia permite fazer a contabilização dos consumos dos consumidores com contadores deste tipo, consumos esses que são recepcionados remotamente, de forma diária. "A interacção informática destes dados com os resultantes do projeto de Controlo de Fugas, em curso, permite fazer balanços hídricos em tempo 'real' e, consequentemente, garante um controlo muito mais assertivo sobre a rede de distribuição de água", explica nota enviada à imprensa.

No que respeita à facturação, a telemetria "simplifica todo o processo, permite leituras efectivas e reais nas datas predefinidas, pondo termo às médias de consumo para facturação". Assim sendo, possibilita uma facturação mais célebre e diminui o risco de perda de facturação por avaria nos equipamentos.

"Para os consumidores, a telemetria doméstica permite melhorar a qualidade do serviço prestado, quer pela eliminação da facturação por estimativa, quer pela detecção precoce de fugas de água prediais", termina.