Bandeiras Azul e de Praia Acessível assinalam abertura oficial das praias de Santa Cruz

O Município de Santa Cruz procedeu hoje à abertura oficial da época balnear nas praias das Palmeiras e dos Reis Magos, assinalando-a com o hastear da bandeira azul e a bandeira de praia acessível.

Das várias valências colocadas ao dispor da população, foi efectuada a aplanação e regularização do calhau das praias da frente mar de Santa Cruz e dos Reis Magos, colocados decks de apoio (ainda em execução). Além disso, vão ser realizadas actividades de mar, através da 'Escola Azul', que tem parceria com quase todas as escolas do concelho, uma oficina ambiental com actividades de educação ambiental, como forma de promover a consciência para a preservação do ambiente do meio marinho e usufruto das praias e sessões de 'Rádio Praia', como forma de dinamização e cobertura da época balnear e divulgação das iniciativas de educação ambiental.

O Município içará ainda a bandeira galardão de ouro, símbolo de águas de qualidade de excelência, por nomeação da Quercus. No ano passado ocorreu na praia de São Fernando, mas este ano esse galardão estende-se às Palmeiras e aos Reis Magos, "reflexo do trabalho e empenho na garantia de qualidade oferecida aos veraneantes".

De destacar ainda garantia do socorro a banhistas por parte do SANAS, quer nas Palmeiras, quer nos Reis Magos. Mas, este ano, esta entidade tem garantido este apoio fora da época balnear, em parceria com a Protecção Civil Municipal de Santa Cruz, parceria essa que se pretende estender a todo o ano através de protocolo a celebrar, após a época balnear.

"O Município informa que a piscina principal das Palmeiras entrará em funcionamento mais tarde, em virtude de ter sido detectado um problema no fundo da mesma, problema esse que terá de ser resolvido durante a semana, o que levará ao atraso para o seu funcionamento em pleno, pelo menos durante sete dias", pode ler-se no comunicado.