Martim Meneses na Eslováquia para preparar segunda prova

O tetra Campeão Nacional de Karting, Martim Meneses, esteve recentemente no Slovak Karting Center, na localidade de Orechová Potôň, na Eslováquia, a preparar a segunda prova do Troféu Academia de Karting FIA 2024, que se disputa de 20 a 23 de Junho.

Martim Meneses teve oportunidade de fazer o reconhecimento da pista eslovaca, para estar mais bem preparado para a segunda prova da competição FIA que disputa esta época, inserido na estrutura oficial da Kart Republic, com o apoio da Prema, fruto do recente contrato celebrado com a equipa Welwitschia Racing Service.

"Aproveitamos para conhecer a pista durante dois dias, que serviu como treino para a segunda corrida da FIA Karting Academy Trophy, cujo saldo foi muito produtivo, numa pista que, para mim, é a mais técnica que eu já andei. Tem seis ganchos, algo que não é muito comum e também tem muito grip, o que também a torna muito exigente em termos físicos", revela o piloto madeirense de apenas 14 anos, citado em nota de imprensa.

Meneses diz ainda que a estreia numa equipa oficial foi algo de "memorável" e "um sonho tornado realidade". “Adorei estar na equipa oficial da Kart Republic juntamente com a Prema Racing. É um orgulho enorme estar numa equipa onde estão presentes pilotos muito bons e que hoje em dia tem pilotos na Fórmula 2 fórmula 3 e fórmula 4", sublinha o madeirense.

Quanto à adaptação, o jovem piloto conta que levou “três sessões para conhecer a pista e, depois disso, já estava andar tão rápido como os melhores”, acrescentando que agora vai “continuar a treinar" e "aproveitar a segunda prova do Troféu de Karting da Madeira para manter o ritmo”.