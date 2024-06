Sérgio Conceição pronuncia-se em breve sobre saída do comando do FC Porto

O treinador Sérgio Conceição prometeu hoje falar em breve sobre a saída do comando do FC Porto sete temporadas depois, após ter negociado a rescisão com o terceiro classificado da edição 2023/24 da Liga portuguesa de futebol.

"Foi sempre a lealdade para com este clube que me prendeu aqui. Foi também por essa mesma lealdade para com as pessoas que me acompanham aqui há mais de 30 anos e pelos sócios do FC Porto que hoje tomo este passo", vincou o técnico, em comunicado.

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que o acordo foi obtido na tarde de hoje, numa reunião entre advogados da SAD 'azul e branca' e de Sérgio Conceição, no Porto.

"Hoje, comuniquei a rescisão do contrato assinado com a FC Porto - Futebol SAD em 25 de abril nas condições sempre anunciadas. Fechou-se com sucesso um período de sete anos, de 11 títulos e de grandes feitos desportivos na vida do nosso clube", reconheceu.

A saída de Sérgio Conceição, de 49 anos, sucede alguns dias depois de uma polémica e mediatizada rutura com Vítor Bruno, seu adjunto há 12 anos, que, segundo a imprensa, será o potencial sucessor escolhido pela administração presidida por André Villas-Boas.

"Os acontecimentos recentes, sobretudo a quebra de confiança num elemento da minha equipa técnica, bem como a ingerência na integridade e coesão da mesma sem o meu conhecimento, deixam-me desgastado e desiludido. Sempre me regi pela frontalidade e lealdade. Não vai ser uma quebra de valores e a traição de outros que me farão pôr em causa os meus valores e palavra. Como prometi, saio com a mesma dignidade com que entrei. Não foi por dinheiro que vim para cá e não é com dinheiro que quero sair", notou.

O ex-internacional português estava vinculado ao FC Porto por mais quatro temporadas, até junho de 2028, sendo que a sua última renovação foi revelada em 25 de abril, a dois dias da histórica derrota de Pinto da Costa, então presidente há 42 anos e 15 mandatos, frente ao atual líder 'azul e branco' no ato eleitoral mais participado de sempre do clube.

"Saio com um sentido de dever cumprido. Em breve, virei a público contar a verdade dos factos, incluindo os seguintes pontos: a renovação de 25 de abril, na qual fiz questão de incluir essa cláusula que hoje me permite sair sem qualquer encargo para o FC Porto; a renovação com a restante equipa técnica, que foi comentada pelos mesmos e seguiu os 'timings' comuns destes processos; a demora no processo, que esbarrou na renitência em pôr em prática, com quem durante anos manteve o clube na hegemonia do futebol português, um discurso de integridade e transparência legitimado pelos sócios", indicou.

Em 26 de maio, Sérgio Conceição assinalou o último duelo ao leme dos 'dragões' com a conquista da Taça de Portugal, graças à vitória perante o recém-campeão Sporting (2-1, após prolongamento), na final da 84.ª edição da prova, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O treinador logrou assim o quarto êxito nas últimas cinco épocas, repetindo 2019/20, 2021/22 e 2022/23, e ampliou os seus recordes de jogos (379), vitórias (274) e troféus (11) no banco do clube.

Desse currículo fazem igualmente parte três campeonatos (2017/18, 2019/20 e 2021/22), três Supertaças Cândido de Oliveira (2018, 2020 e 2022) e uma Taça da Liga (2022/23).

Sérgio Conceição estava no cargo desde junho de 2017, quando substituiu Nuno Espírito Santo e regressou ao clube no qual concluiu a sua formação como jogador e juntou duas passagens pela equipa principal (1996-1998 e 2004), vencendo três campeonatos - dois durante um inédito 'penta' na década de 1990 -, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.