Protocolos com instituições da Venezuela serão celebrados ainda este ano

O Governo Regional conta ainda durante o ano dar continuidade à assinatura dos protocolos de cooperação com as instituições de solidariedade social na Venezuela. A garantia foi deixada pelo antigo director regional das Comunidades e de Cooperação Externa durante a cerimónia do Dia da Madeira que decorreu ontem à noite [madrugada na Madeira] no Centro Português de Caracas.

Coube ao ex-governante deixar uma mensagem (em vídeo) em nome do executivo insular explicar a ausência de representantes do seu governo nas comemorações. Um momento para Rui Abreu fazer um balanço económico, político do estado da Região e aproveitar para deixar algumas promessas.

“Infelizmente devido a alguma indefinição política, nomeadamente na aprovação do Programa de Governo e do Orçamento, (esperemos que por poucos dias), não foi possível fazer deslocar um governante, como é hábito à Venezuela, mas não é por isso que estamos mais longe ou menos próximos da comunidade. Estamos próximos e estamos juntos e enviamos um abraço a toda a comunidade”, começou por dizer aos convidados que encheram o auditório da instituição e enaltecendo os índices económicos.

“A Madeira está atravessar economicamente uma boa fase, temos taxas de desemprego tão baixas como não tínhamos há 20 anos, temos a nossa economia a funcionar em pleno, o turismo regista sucessivos recordes ao nível de turistas como ao nível do rendimento, estamos, por isso, a passar uma boa fase”, traçou o balanço ainda que lamentasse que o Orçamento e Plano não estejam viabilizados nada que faça “esmorecer nos nossos propósitos relativamente às comunidades, antes pelo contrário”.

De resto, descansou os responsáveis pelas instituições de solidariedade social: “Ainda não foi possível realizar os contratos-programa com as instituições sociais que apoiam os mais carenciados, mas vamos fazer ainda este ano, à semelhança do que fizemos o ano passado”, prometeu.

Ainda que ausente o governo de Miguel Albuquerque apoiou o evento através do agenciamento do artista Miro Freitas que actuou na sala de espectáculos da colectividade.

Este ano, o empresário Manuel Leandro Figueira Camacho foi homenageado pela comissão organizadora do evento. Natural do Funchal, aos 13 anos pisava pela primeira vez em solo venezuelano. À custa do seu esforço rapidamente singrou na vida e tornou-se um empresário de referência.