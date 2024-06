Governo acaba com regime excepcional que facilitava imigração

O Governo pôs fim ao regime excecional que permitia a um estrangeiro entrar em Portugal e só depois pedir autorização de residência e anunciou a criação de uma estrutura de missão para regularizar processos pendentes, estimados em 400 mil.

No Plano de Ação para as Migrações, hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, consta o "fim do regime excecional que passou a permitir uma entrada sem regras, extinguindo o designado procedimento de manifestações de interesse", considerada uma "porta aberta e fonte de grande parte de pendências".

A partir de agora, já não será possível a um estrangeiro com visto de turista tratar da sua regularização em Portugal, necessitando de um contrato de trabalho ou de outra solução tratada previamente na rede consular portuguesa.

Por isso, o plano contempla o "reforço da capacidade de resposta e processamento dos postos consulares identificados como prioritários", com o reforço de 45 elementos em 15 países, uma lista que inclui todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A revogação dos artigos 88 e 89 da Lei de Estrangeiros, que permitiam a legalização em Portugal de turistas estrangeiros, será seguida de uma "revisão da lei [geral] em sede parlamentar" nos próximos meses.

No entanto, todos os pedidos já apresentados serão processados, desde que "tenham sido instruídos corretamente" ou tenham "mais de um ano de descontos para a segurança social".

O plano contempla também a "agilização e priorização dos canais de entrada de imigrantes" para reagrupamento familiar, jovens estudantes, profissionais qualificados e nacionais dos países da CPLP.

O Governo compromete-se a renovar os documentos a expirar, cujos prazos começam a terminar este mês, e a "agilizar os procedimentos de concessão de vistos e autorizações de residentes" aos restantes cidadãos lusófonos.

O plano hoje aprovado inclui a criação de uma "estrutura de missão, com recursos humanos, materiais e financeiros adicionais, viabilizados por medidas extraordinárias de contratação, que integre funcionários da AIMA, inspetores do ex-SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] e outros profissionais a recrutar".

A essa estrutura de missão caberá a responsabilidade pela "apreciação expedita dos pedidos" e um reforço do atendimento presencial para resolver as pendências existentes.

Em paralelo, o plano prevê a "intervenção urgente nas infraestruturas, sistemas informáticos e bases de dados do controlo de fronteiras existentes", a recuperação do atraso na implementação dos novos sistemas de controlo de fronteiras ('smart borders') e um "sistema de atração de capital humano", que inclui a colaboração com "confederações e associações empresariais" para trazer trabalhadores necessários para o tecido económico português, embora sem nunca referir qualquer política de quotas.