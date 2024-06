Polícia acusado de negligência em ataque a escola do Texas que fez 21 mortos

Um ex-chefe da polícia de Uvalde, Estado norte-americano do Texas, foi acusado de negligência por colocar em perigo crianças durante um ataque armado a uma escola primária que fez 21 mortos.

Em maio de 2022, um homem munido de uma espingarda de assalto entrou numa escola primária de Uvalde e matou 19 crianças com idades entre os nove e os dez anos de idade, e dois funcionários do mesmo estabelecimento de ensino.

Os atrasos verificados na intervenção da polícia para impedir o massacre provocaram raiva e incompreensão entre os familiares e a população, uma vez que os 19 agentes no local esperaram pela chegada de uma unidade especializada sem qualquer intervenção para neutralizar o atacante.

O então chefe da polícia de Uvalde, Pete Arredondo, 52 anos, foi acusado de ter abandonado as crianças e de as colocar em perigo, informaram hoje vários meios de comunicação social norte-americanos, citando fontes judiciais.

Além de Pete Arredondo, o antigo agente da polícia escolar Adrian Gonzales foi também citado na mesma acusação, segundo a estação de televisão norte-americana CNN.

A procuradora Christina Mitchell confirmou ao jornal local Uvalde-Leader News que Arredondo e outro agente da autoridade local, identificado como Adrian Gonzales, "foram detidos sob a acusação de negligência" e de colocarem as crianças em perigo.

O xerife do condado de Uvalde, Ruben Nolasco, confirmou ao jornal San Antonio Express Tribune que Arredondo foi detido na quinta-feira à noite mas foi libertado sob fiança pouco tempo depois.

Em janeiro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos reconheceu uma "série de falhas" na resposta das forças policiais perante o ataque.

Na sequência do massacre de Uvalde, bem como de outros assassinatos que chocaram o país, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que introduziu novas restrições à posse de armas de fogo, a mais significativa em quase 30 anos, mas muito aquém do que o Presidente Joe Biden pretendia implementar a nível federal.

Em maio, as famílias das crianças mortas e feridas no massacre da escola texana assinaram um acordo de dois milhões de dólares com o município de Uvalde.

O caso vai agora ser presente a um júri sob sigilo, pelo que os depoimentos das testemunhas não vão ser abertas aos cidadãos, de acordo com a lei do Estado do Texas.

Além da acusação de negligência desconhece-se ainda se Arredondo e Gonzales vão ser acusados de qualquer outro crime sendo que resta saber também se as investigações vão debruçar-se sobre eventuais falhas na cadeia de comando na altura