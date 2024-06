Dois mortos em tiroteio num parque no Texas

Dois mortos e vários feridos resultaram de um tiroteio ocorrido no sábado à noite num parque do Texas, nos Estados Unidos, segundo as autoridades.

As vítimas foram baleadas pouco antes das 23:00 de sábado, em Round Rock, cerca de trinta quilómetros a norte de Austin.

O tiroteio começou com uma discussão entre dois grupos durante um concerto e alguém começou a disparar, disse o chefe da polícia de Round Rock, Allen Banks, durante uma conferência de imprensa no local.

As duas vítimas que foram declaradas mortas no local não estiveram envolvidas na discussão, acrescentou.

O tiroteio ocorreu perto de uma área de vendedores, longe do palco montado para o concerto, acrescentou Allen Banks.

Policias e bombeiros que participavam do evento começaram imediatamente a prestar atendimento médico de emergência a várias vítimas feridas, que foram transportadas para hospitais locais, referiu.

A polícia não tem um suspeito sob custódia e os investigadores não sabem quantos atiradores estavam envolvidos, disse, acrescentando que a investigação continua a decorrer.

"Parte-se o coração por uma família que estava a sair para desfrutar da sua noite e agora a sua vida mudou para sempre como resultado de alguém que se podia importar menos com a vida de outra pessoa", concluiu Allen Banks.