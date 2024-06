PS-Madeira vai pedir listagem das despesas do governo de gestão

Paulo Cafôfo e uma comitiva socialista estiveram esta manhã à porta do edifício do Governo Regional para informar que o PS-Madeira vai requerer à Secretaria Regional das Finanças "uma listagem com uma relação discriminada de todas as despesas com a aquisição de bens e serviços feitos ao longo deste ano, ou seja, no momento em que o governo esteve em gestão e a gerir os destinos da Região sob o regime de duodécimos".

É a confirmação da notícia que o DIÁRIO antecipa na sua edição impressa desta quarta-feira.

E porque é que o fazemos? Para desmontar a falácia e mentira que este governo regional tem feito querer à população de que governar no regime do duodécimos a Região irá parar. Isso não é verdade. Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira

O líder do PS-Madeira concretiza:

Não é verdade e vamos demonstrar com esta listagem das despesas na aquisição de bens e serviços e respectivos contratos porque segundo o boletim orçamental do próprio governo regional, neste ano até Abril houve um aumento da despesa corrente em mais de 32 milhões de euros e houve também o aumento da receita em mais de 106 milhões de euros, ou seja, este governo regional a gerir os destinos da Região sob o regime duodécimos tem efeito mais despesa e arrecadado mais receita do que o mesmo governo no ano passado a gerir a Região sem o regime duodécimos e vamos demonstrá-lo agora com esta listagem discriminada da aquisição de bens e serviços. Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira

O líder socialista aproveitou para criticar as declarações de Miguel Albuquerque, feitas ontem durante a visita à empreitada de reabilitação de cerca de quase 8 quilómetros da Estrada do Aeroporto, entre a Boa Nova e a Assomada.

"No money, no funny". Albuquerque mostra obra que vai parar sem orçamento A empreitada de reabilitação de cerca de quase 8 quilómetros da Estrada do Aeroporto, entre a Boa Nova e a Assomada, que começou a meio do ano passado e deveria decorrer até finais de 2025, é uma das obras que vão parar nos próximos meses, caso o Governo Regional não tenha o seu Orçamento aprovado. “Se não tiver orçamento, vai ter de parar, como é óbvio”, assumiu o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, que visitou o local esta tarde.

Olha, não há limitações no que diz respeito às prestações sociais. Não há limitações no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente aumentos salariais. Não há limitações no que diz respeito a projetos cofinanciados pela União Europeia ou para investimentos próprios do governo já assumidos. Ora, aquela estrada de investimento do governo regional já assumido que está num orçamento desde 2020 já tem pagamentos efetuados e não é por isso que vai ser travada. Só poderá ser travada pela sabotagem, pela forma propositada e intencional que o governo se o governo assim o quiser pode travar, mas é por vontade política. Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira

Cáustico, garante que o Partido Civilista aqui tem sido "coerente": "Nós não temos confiança neste governo. Aliás, estas mentiras no sentido de intimidar a população do governo nacional de se vitimizar provavelmente já pensaram nas eleições no próximo ano, no em Janeiro do próximo ano. Aquilo que eu vejo é já uma campanha eleitoral por parte do Miguel Albuquerque". E se as obras pararem, "este governo será um governo de malfeitores que irá travar os investimentos".

E critica Albuquerque pelo "não há dinheiro não há diversão". "O presidente do Governo não está a divertir-se, está a gozar com os madeirenses", atira.

Sobre as reuniões bilaterais que decorrem esta quarta-feira com o PAN e a IL, e amanhã, com o CDS e o Chega, são para Paulo Cafôfo uma "autêntica encenação".

Recusa participar nestas reuniões, mantém que quem provocou instabilidade, Albuquerque, é que tem de resolver e diz que o PS se assume como oposição.