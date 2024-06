Albuquerque destaca papel de José Guilherme Jorge da Costa e da Tecnovia

No lançamento do livro biográfico de José Guilherme Jorge da Costa, 'A Arte de Bem Fazer', o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou o papel do fundador da empresa Tecnovia.

"Nestes 30 anos que temos de amizade, de respeito mútuo e consideração, nunca tive dúvidas que o seu nome, em primeiro lugar, está intimamente ligado e ficará para sempre àquilo que é a construção da Madeira moderna”, disse o governante.

Na ocasião, o líder do executivo enalteceu a importância a firma, que é uma referência na indústria da construção civil. "Esta é uma empresa de um contributo inestimável para o progresso e o desenvolvimento da nossa Região. E a vossa excelência com a sua capacidade de liderança, com a sua inteligência, com a sua determinação, com a sua capacidade de trabalho e, sobretudo, com a sua humildade, continua a saber liderar uma empresa que é uma das mais importantes do país e da Europa", frisou.

O livro 'Arte de Bem Fazer' é um livro biográfico de José Guilherme Jorge da Costa, o fundador da Tecnovia, onde relata episódios da vida do construtor e os marcos mais importantes do ser humano, do homem de família e do empresário.

Nascido a 14 de Abril de 1940 (tem 84 anos), José Guilherme Jorge da Costa criou a empresa Unipessoal, em 1962, com o sonho de a fazer crescer. Mais tarde, a firma, fruto da sua expansão, mudaria de nome para Tecnovia - Infraestruturas José Guilherme Jorge da Costa

Iniciou a actividade com o fornecimento de materiais de construção, execução de terraplenagens e urbanizações, construção de estradas, pavimentações, exploração de pedreiras e produção de agregados.

A aposta inicial incidiu numa participação activa no desenvolvimento de Portugal e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, através da construção de várias infra-estruturas fundamentais, contribuindo para a mobilidade, progresso e desenvolvimento do País.

Nas últimas décadas, com as transformações, novas dinâmicas e extrema competitividade do sector, o empresário apostou no reforço das competências, com resultados na expansão da capacidade de realização e de abrangência, diversificando para outras áreas de negócio e mercados geográficos.