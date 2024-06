Coopesca apela “ao bom senso” dos partidos políticos para que não se comprometam obras estruturantes

“A Coospesca apela ao bom senso de todos os partidos políticos na Região Autónoma da Madeira para a aprovação do Programa de Governo e Orçamento Regional”. O pedido de ajuda urgente para ultrapassar a dificuldade já em discussão no Parlamento Regional, nomeadamente o Programa do novo Governo Regional, é feito Jacinto Silva, presidente da Coopescamadeira - Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira.

O dirigente e também armador adverte os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira que “se tal não acontecer, as obras que estão previstas, principalmente nos Entrepostos Frigoríficos do Funchal e do Caniçal, estão comprometidas”. Reforça por isso que “era muito importante para os armadores e pescadores da Madeira e do Porto Santo que todos os partidos políticos encontrassem um consenso, uma solução que fosse de encontro ao desejo de todos os madeirenses, neste caso em particular, de encontro ao que desejam os pescadores madeirenses e porto-santenses”, apela.

Porque o Orçamento depende da prévia aprovação do Programa de Governo, em discussão hoje e amanhã, para ser votado esta quinta-feira, Jacinto Silva clama “por uma solução que seja boa para todos”. Caso contrário – reprovação do Programa de Governo e/ou do Orçamento Regional, poderá significar o resto do ano sob governo de gestão, ou seja, com a gestão pública do governo a continuar em duodécimos.

“Estar aqui mais seis ou sete meses sem orçamento, não sei como é que a classe piscatória vai se orientar”, enfatiza o dirigente que representa a classe piscatória na Região.

Precisamente por liderar a organização de produtores de pesca que visa a defesa dos interesses dos armadores da Madeira, vem a público com este apelo de “bom senso” especialmente dirigido aos deputados quando chegar ao momento decisivo da votação.