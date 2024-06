PSD não comenta Nuno Rebelo de Sousa mas espera "bom senso" e cumprimento da lei

O líder parlamentar do PSD recusou-se hoje a comentar uma eventual ausência de comparência de Nuno Rebelo de Sousa na comissão de inquérito sobre o caso das gémeas, mas afirmou esperar "bom senso" e cumprimento da lei.

Esta posição de Hugo Soares foi transmitida aos jornalistas no final da reunião do Grupo Parlamentar do PSD, depois de confrontado com o facto de o filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, ter comunicado à comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das gémeas a sua recusa prestar esclarecimentos, embora admitindo estar presente em audição "em momentos futuros".

Em relação a este caso, Hugo Soares começou por transmitir a seguinte declaração: "O PSD está absolutamente convencido de que o bom senso e o respeito pelo regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito -- e, por essa via, pela lei -- vai prevalecer".

"Prevalecendo o respeito pelo regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito e pela lei, estou absolutamente convencido de que essa questão vai ser ultrapassada -- e é esse o desejo do PSD", acentuou.

No que respeita à conduta do filho do chefe de Estado, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD não deu como adquirido que ele falte à comissão de inquérito, incorrendo eventualmente em crime de desobediência.

"Vamos aguardar pela posição do doutor Nuno Rebelo de Sousa. Estou convencido que vai prevalecer o respeito pelas regras das comissões parlamentares de inquérito", repetiu.

Na quarta-feira, fonte ligada ao processo confirmou à Lusa que Nuno Rebelo de Sousa foi constituído arguido no processo das gémeas que receberam tratamento hospitalar em Portugal com um medicamento que custou quatro milhões de euros.

Esta notícia foi conhecida já depois de a comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas ter adiantado que poderá avançar com uma queixa por desobediência no Ministério Público contra o filho do Presidente da República, caso se recuse a ser ouvido.

O filho do Presidente da República comunicou à comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das gémeas que recusa prestar esclarecimentos, admitindo estar presente em audição "em momentos futuros".

Perante os jornalistas, o líder parlamentar social-democrata interrogou-se também se a comissão de inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras "faz sentido e se está ou não a ser usada por determinados partidos para exacerbar o populismo".

E, neste ponto, foi ainda mais longe, deixando a seguinte questão: "Importa saber se essa comissão de inquérito deveria ou não suspender os seus trabalhos enquanto decorre a investigação junto do Ministério Público".

"Mas as comissões de inquérito têm regras próprias e devem ser respeitadas", acrescentou.