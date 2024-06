Vitória suada de Verstappen em Barcelona deixa quarto título de F1 mais perto

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu hoje, no Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, a sétima vitória nas 10 corridas disputadas em 2024, e ficou mais próximo da conquista do quarto título mundial consecutivo.

Verstappen, que partiu do segundo lugar da grelha, deixou o britânico Lando Norris (McLaren) na segunda posição, a 2,219 segundos, com Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, a 17,790.

O circuito de Montmeló viu uma exibição magistral do tricampeão mundial, que foi bastante acossado pelos Mercedes e os McLaren, numa altura do campeonato em que a superioridade técnica da Red Bull parece ter-se esbatido.

Lando Norris saiu da 'pole', mas viu-se atacado por Verstappen, que largou do seu lado, da segunda posição. Enquanto os dois se entretinham num duelo ombro a ombro, que levou o neerlandês a ir à relva, o britânico George Russell (Mercedes) passou como uma bala pelo exterior, saltando de quarto para primeiro após a primeira curva. No entanto, a liderança durou pouco, pois o neerlandês da Red Bull tratou de saltar para o comando logo à terceira volta, "antes que os pneus começassem a aquecer", explicou. "Consegui agarrar cedo a liderança. Tivemos uma estratégica agressiva, mas deu resultado. Tive de fazer algum rali na reta, depois consegui a liderança cedo, o que foi crucial", comentou Verstappen.

A corrida manteve-se entretida, com várias ultrapassagens num circuito tradicionalmente difícil de isso acontecer, mas com o tricampeão imperturbável no resto da corrida, chegando a ter quase 10 segundos de vantagem sobre a concorrência. "Devia ter vencido esta corrida, mas tive um mau arranque. O carro estava incrível hoje. Perdemos logo no início", lamentou Norris.

No final, Verstappen venceu com dois segundos de avanço para Norris, enquanto Russell se viu suplantado pelo companheiro de equipa, terminando na quarta posição.

Os dois Ferrari voltaram a ver-se relegados para a posição de terceira equipa. O monegasco Charles Leclerc foi quinto, seguido do espanhol Carlos Sainz, que cortou a meta em sexto lugar, para desilusão dos 120 mil adeptos presentes.

Com estes resultados, Verstappen garantiu a sétima vitória em 10 corridas, 61.ª da carreira e terceira consecutiva em Barcelona. Tem agora 219 pontos no campeonato, mais 71 do que Lando Norris, que ascendeu ao segundo posto, por troca com Leclerc. Nos construtores, lidera a Red Bull, com 330 pontos, mais 60 do que a Ferrari.

A próxima ronda será o GP da Áustria, no próximo fim de semana.