Mbappé 'escapa' à operação e poderá estar apto para o próximo jogo

Os primeiros exames hoje realizados ao avançado internacional francês Kylian Mbappé foram "tranquilizadores" e o 'capitão' dos 'bleus' não precisará de ser operado ao nariz, avança a imprensa francesa.

Segundo o L'Equipe, foi decidido "não proceder a qualquer intervenção cirúrgica" ao jogador gaulês, que se lesionou durante o encontro de segunda-feira com a Áustria, da primeira jornada do Grupo D do Euro2024, que aos gauleses venceram por 1-0.

Mbappé já abandonou mesmo o hospital de Dusseldorf, na Alemanha, onde foi observado, e poderá vir a estar apto para o empate de sexta-feira com os Países Baixos, da segunda ronda do agrupamento, se o staff médico francês assim decidir.

No final do encontro, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, mostrou-se também otimista, avançando que não seria preciso qualquer operação.

Por seu lado, o selecionador francês Didier Deschamps, tinha mostrado preocupação.

"O Mbappé fraturou o nariz. Aparentemente, o seu nariz não está bem, de todo, mas vamos ver. É, evidentemente, o ponto negro desta noite, mesmo se não é mais do que o nariz", afirmou Deschamps no final, em declaração à TF1.

Autor da jogada que originou o único golo do desafio, aos 38 minutos, ao centrar da direita para o cabeceamento de Maximilian Wüber, para a própria baliza, o atacante de 25 anos lesionou-se aos 86 minutos, depois de acertar com o nariz nas costas de Kevin Danso, central dos austríacos.

Mbappé ficou a sangrar do nariz, saiu do terreno, ainda reentrou, sem autorização do árbitro, o que lhe custou um cartão amarelo, acabando por ser substituído por Olivier Giroud, aos 90 minutos.

A França volta a jogar na sexta-feira, defrontando os Países Baixos, em desafio da segunda jornada do Grupo D, marcado para as 21:00 locais (20:00 de Lisboa), em Leipzig.

Campeão do mundo em 2018, 'vice' em 2022, edição em que foi o melhor marcador, e vencedor da Liga das Nações em 2021, Kylian Mbappé, de 25 anos, cumpriu na segunda-feira a 80.ª internacionalização pela França, pela qual soma 47 golos.