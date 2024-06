Kylian Mbappé não vai ser operado após "informações positivas"

O futebolista Kylian Mbappé recebeu hoje "informações positivas" após a lesão na vitória da França ante a Áustria (1-0), no Euro2024, não havendo necessidade de cirurgia mas sem data de regresso à competição.

"As notícias são bastante encorajadoras, dado que não há cirurgia planeadas para o futuro imediato. Quanto à participação no resto do torneio, é demasiado cedo para lhe afixar uma data", declarou o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo.

Segundo aquele dirigente, Mbappé, que saiu a sangrar na segunda-feira nos últimos minutos da vitória pela margem mínima ante os austríacos, sofreu uma fratura do nariz e foi tratado num hospital em Dusseldorf.

O capitão dos 'bleus', que assinou pelo Real Madrid e é considerado um dos principais 'astros' em competição, terá de jogar com uma máscara facial quando regressar à competição.

A seleção francesa procura o terceiro título europeu e 'vingar' a derrota na final do Mundial2022 e conta, para isso, com Mbappé, principal figura da seleção às ordens de Didier Deschamps.

O avançado voltou hoje à concentração da seleção e, em jeito de brincadeira, perguntou nas redes sociais sobre "ideias para máscaras" que possa utilizar.

No Grupo D, os franceses defrontam ainda os Países Baixos e a Polónia.