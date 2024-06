Marítimo defronta Al Nassr de Ronaldo no Algarve

O Marítimo tem já cinco jogos agendados durante o estágio de pré-temporada que vai efectuar em Moncarapacho, no Algarve. Assim, o primeiro jogo será frente aos sub-23 do Sporting Farense, no dia 13 de Julho para, no dia 17 de Julho, defrontar o Cambridge United, 18º classificado da Ligue One da última temporada na parte da manhã e, pela tarde, a formação principal do Farense.

No dia 19 será a vez do Marítimo defrontar os árabes do Al Nassr, a equipa de Cristiano Ronaldo, encerrando o ciclo de jogos diante do Portimonense, seu adversário directo no campeonato da II Liga, no dia seguinte.

Refira-se que o Marítimo inicia os trabalhos de pré-temporada já na próxima segunda-feira, dia 1 de Julho, com a realização dos habituais exames médicos, encetando depois um estágio no Algarve de 11 a 21 de Julho.

Eis a lista de jogos:

Dia 13 de Julho – Farense sub-23

Dia 17 de Julho – Cambridge United (de manhã)

Dia 17 de Julho – Farense (à tarde)

Dia 19 de Julho – Al Nassr da Arábia Saudita

Dia 20 de Julho – Portimonense