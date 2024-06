O único adepto que conseguiu furar a guarda a Ronaldo

Um pequeno adepto, claramente fã de Cristiano Ronaldo, foi o único dos vários que invadiram o relvado em Dortmund, a conseguir chegar perto e até tirar uma foto com o astro português.

O madeirense, sempre sorridente para com as crianças, tirou a 'selfie' sorridente e logo de seguida, perante o aproximar dos 'stewards' (seguranças do recinto), fugiu a 'sete pés' e ainda conseguiu escapar sem ser 'detido'. A criança, aparentemente turca, conseguiu regressar às bancadas.

Já antes do jogo se iniciar, na formação das equipas no terreno, um adepto captou uma das crianças que acompanham os jogadores completamente extasiada com a proximidade a Ronaldo. O jogador não ignorou esta demonstração de carinho. Veja o vídeo.

Portugal venceu esta tarde a Turquia por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro 2024 a decorrer na Alemanha, conseguindo o apuramento para os oitavos de final da prova no 1.º lugar, com uma jornada ainda por disputar (contra a Geórgia, que empatara mais cedo contra a República Checa, 1-1).

Mas nem tudo foi positivo. Atente-se a este vídeo, já no final da partida, enquanto os jogadores agradeciam ao apoio nas bancadas, vários tentaram se aproximar e na tentativa de parar um, há um segurança que acaba por dar uma 'rasteira' a um jogador da selecção nacional, no caso Gonçalo Ramos que, sem jogar, acabou por sair 'tocado', espera-se sem consequências.