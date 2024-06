Valorizar a profissão e abraçar a inteligência artificial

A Mesa dos Serviços de Contabilidade e Consultoria de Gestão na ACIF-CCIM tomou hoje posse para mais 3 anos de mandato com a mesma equipa, mas com a renovação dos desafios, entre os quais a adaptação já em curso das empresas à Inteligência Artificial, bem como a auto-valorização do trabalho dos profissionais.

Roberto Figueira, preside à Mesa em representação da Madconta - Contabilidade da Madeira, Lda., realçou precisamente esses desafios. "Por força das tecnologias, a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa profissão, nós temos que saber tirar proveito desta nova fase da nossa atividade para poder contribuir de forma cada vez mais assertiva, correcta célere, com qualidade, naquilo que são os trabalhos que produzimos para os nossos clientes", disse. Objectiva, como reforçou, "fazer mais e melhor com os mesmos recursos disponíveis".

Sobre a valorização de cada um dos profissionais, frisou que "desde que a nossa profissão deixou de ter os chamados honorários mínimos e passou a ter honorários recomendáveis, assistimos de alguma forma e durante muitos anos, a colegas que quase se atropelam nos honorários que praticam para os serviços que produzem para os nossos clientes", criticou.

Além do presidente, a Mesa é composta por Elizabeth Ornelas, pela Normiffisco, Lda., e por Fabrícia Teixeira, da Tavares & Gouveia, Lda..

Por sua vez, o presidente da ACIF-CCIM desejou sucessos e aproveitou para salientar que "gostaria de deixar esta casa mais ou menos arrumada, também neste particular, e não com as mesas já tendo ultrapassado o seu triénio", referiu Jorge Veiga França. O dirigente está de saída em Dezembro após dois mandatos de 3 anos.