Cinco formandos do Instituto para a Qualificação em mobilidade em Espanha

Foram cinco os formandos do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ), através do Centro de Formação Profissional da Madeira, que participaram, entre os dias 1 e 16 de Junho, numa mobilidade no âmbito do Programa Erasmus +, em Arnedo, Espanha. Os jovens realizaram formação prática em contexto de trabalho em empresas dessa cidade.

Os estudantes frequentam o 3.º ano do curso de Técnico/a de Mecatrónica e o Curso de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel. Foram acompanhados por dois técnicos do IQ, que participaram neste projeto através da realização de Job shadowing no Instituto Celso Díaz.

"Sendo o IQ membro do consórcio com a Arts &Skills - Formação Consultoria e Inovação, Lda. e a Agência Nacional Erasmus +, subscreve estas experiências em mobilidade como potenciadoras da consolidação de competências; de melhoria do nível de empregabilidade, bem como promotor do desenvolvimento pessoal, visto que melhoram a autoestima e a autoconfiança. Estas medidas da União Europeia estimulam, ainda, o desenvolvimento da cidadania europeia, uma vez que promovem o intercâmbio de ideias e de outras formas de trabalho e de vida", refere nota à imprensa.