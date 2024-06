Veja a estreia do ‘Ballet Júnior da Madeira'

Na rubrica 'Final Feliz' da edição impressa de hoje do DIÁRIO damos-lhe a conhecer a história da bailarina Matilde Rodrigues, aluna do ‘Ballet Júnior da Madeira', que se estreou no último sábado, no Fórum Machico.

A nova companhia de dança jovem regional – que tem como directora artística e 'ballet mistress' Vanessa Henriques e como directora executiva Vanessa Fernandes – visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Escola de Dança do Funchal, alargando o seu alcance a todos os jovens bailarinos da Região, entre os 14 e os 22 anos.

Matilde Rodrigues é uma destes promessas da dança regional e foi a única portuguesa seleccionada, numa audição que decorreu em Maio em Genebra. Agora vai prosseguir a sua formação na conceituada escola Área, na Suíça.

Fica um registo em vídeo das peças ‘Alma’, de Aymeric Aude, e ‘Crisálida’, de Inês Pedruco, apresentadas no primeiro espectáculo do ‘Ballet Júnior da Madeira', onde Matilde também participou: