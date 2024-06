Mais edifícios licenciados, menos concluídos no 1.º trimestre de 2024

Nos primeiros três meses de 2024, foram licenciados 157 edifícios e concluídos 102 na Região Autónoma da Madeira, sendo que no primeiro caso há um aumento face aos primeiros três meses do ano passado e no segundo há uma diminuição.

Nos licenciamentos, traduz-se "num aumento de 21,7% face ao mesmo período de 2023 (129)" e os edifícios concluídos "diminuíram 9,7% face ao período homólogo", refere a Direção Regional de Estatística.

"Das obras de edificação e demolição licenciadas, 72,0% correspondiam a construções novas (113), das quais 88,5% tinham como destino a habitação familiar (100). Estas obras originaram o licenciamento de 138 fogos em construções novas para a habitação familiar, menos 60,3% que no 1.º trimestre de 2023 (348)", especifica, sendo de estranhar esta quebra numa altura em que seria de esperar um aumento de novos projectos de habitação familiar, nomeadamente prédios.

Quanto aos edifícios concluídos, no trimestre em referência, esta diminuição de quase 10% para pouco mais de uma centena, destes "69,6% diziam respeito a construções novas para habitação familiar (71). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (163), os resultados indicam um acréscimo de 79,1% face ao 1.º trimestre de 2023 (91)", aqui sim uma boa novidade para a escassez de habitação na Região.