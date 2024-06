Fundos de Coesão europeus em risco para mais de 100 territórios

Bom dia. Eis uma notícia que pode ter implicações nas verbas que a Madeira, bem como os Açores podem vir a receber no futuro da parte de Bruxelas. Vasco Codeiro, açoriano e presidente do Comité das Regiões, lança o alerta.

No Público:

- "Mais de 100 regiões europeias temem viragem radical nos fundos de coesão"

- "Cimeira na Suíça. O início da 'viagem' para a paz na Ucrânia não conseguiu ser unânime"

- "Reportagem em Ourém: 'Estou a lutar agora por um país em paz para os meus filhos'. Maksym Pavliv, um dos soldados ucranianos com lesões de guerra que chegaram sexta-feira a um centro de reabilitação em Ourém para receber tratamento"

- "Informação 'online'. Desinformação preocupa e uso de IA causa desconforto"

- "Governo da Madeira. PS, JPP e Chega preparam-se para chumbar programa"

- "António Costa. A um jantar de ser confirmado presidente do Conselho Europeu. Escolha deverá ser anunciada após jantar informal que reúne hoje em Bruxelas os chefes de Estado e governo da UE"

- "Euro 2024. Inglaterra entra no Europeu a vencer, mas sem deslumbrar"

No Correio da Manhã:

- "Bancário foge com meio milhão dos clientes. Escapou para o Brasil"

- "Ataque no Europeu. Polícia trava a tiro homem armado"

- "Ex-chefe do gabinete de Costa. Os maços de notas que estavam no escritório de Vítor Escária"

- "Contestação interna. Rui Costa empurrado para eleições"

- "Valongo. Filho de 'orelhas' esfaqueado em rixa na noite"

- "Custo de vida. Conta da luz vai aumentar"

- "Natalidade. Estão a nascer em média menos dois bebés por dia"

- "Vila Nova de Gaia. Mafalda espancada na rua por homem nu"

- "Informação. Now estreia hoje no canal 9 da Meo, Nos e Vodafone"

No Jornal de Notícias:

- "Milhares de portugueses querem doar corpo à ciência"

- "As cicatrizes de Pedrógão"

- "Euro 2024. Três setas apontadas ao coração da Chéquia"

- "Relatório sobre mortes de grávidas continua secreto"

- "Quatro esfaqueados em rixa com filho de Marco 'Orelhas'"

- "Habitação. Procura de garagens e lojas para viver dispara"

- "Festas. Porto e Braga com hotéis cheios no São João"

- "Tony Carreira. Artista volta aos palcos e admite lançar último disco"

No Diário de Notícias:

- "Mais de 46 mil profissionais efetivos querem mudar de escola"

- "Costa entre os preferidos na distribuição dos 'tronos' europeus"

- "Bruno Gonçalves, o mais jovem dos eurodeputados portugueses: 'Espero que o Parlamento responda ao populismo com uma democracia mais forte'"

- "Uma incógnita chamada seleção checa. Agressiva, resiliente mas limitada"

- "Imobiliário. Procura de garagens e lojas para habitação dispara com Simplex dos licenciamentos"

- "Médio prazo. Fim das manifestações de interesse pode causar falta de mão-de-obra, diz especialista"

- "Exclusivo. AIMA processou 110 mil pedidos de residência"

No Negócios:

- "Macedo quer ficar na CGD e admite comprar um banco"

- "Finanças públicas. Almofada do Estado encolhe mil milhões"

- "Financiamento. SIC nunca pagou tanto para emitir dívida"

- "Investidor privado. O que prometem os bancos para atrair ordenados"

- "Conversa capital. Emanuel Proença. Mina de Boticas vai custar 390 milhões"

No O Jornal Económico:

- "'Think tank' de economistas volta a examinar os OE"

- "Bolsa de Paris perde 200 mil milhões com crise política que pode levar Le Pen ao poder"

- "'Governo não pode adiar mais a aprovação do IVA a 6% na construção' [líder da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), Manuel Reis Campos]"

- "Topo da agenda: China, inflação da zona euro e BCP"

- "BYD Portugal prevê vendas de 2.500 unidades, mas aguarda por decisão sobre preços"

- "Portugal tem quatro mestrados em Finanças nos melhores do mundo"

- "Worten prevê concluir autonomia dos sistemas de software da Sonae em 2025"

No A Bola:

- "Hjulmand não pensa sair do Sporting. 'Mercado? Há jogo numa equipa muito grande'"

- "'Sinto falta dos adeptos do Benfica', Bah falou a A Bola no Europeu"

- "Benfica. Orçamento foi chumbado por causa da abstenção"

- "Euro 2024. Loucura com Ronaldo"

- "Europeu. Eslovénia-Dinamarca (1-1). Sérvia-Inglaterra (0-1). Polónia-Países Baixos (1-2)"

- "FC Porto. Vítor Roque e Mica Fayé a caminho"

- "Canoagem. Fernando Pimenta novamente campeão europeu"

No Record:

- "'Vítor Bruno sabe que o título é uma obrigação', André Villas-Boas admite limitações, mas não perde ambição"

- "Rui Costa recruta fora da Luz. Substituto de Luís Mendes na SAD"

- "Sporting. Impasse por Ioannidis. Leões já começam a pensar em alternativas"

- "Euro2024. Lenka assistente do 'Preço Certo' de coração dividida. 'Checos ganham... a beber cerveja'"

- "Lateral falhou último Euro devido a covid. Cancelo contra 'injustiça de 2021'"

- "Europeu. Polónia-Holanda (1-2). Eslovénia-Dinamarca (1-1)"

- "Bellingham resolve. Sérvia-Inglaterra (0-1)"

E no O Jogo:

- "Vítor terá o balneário da mão. André Namora, companheiro do treinador do FC Porto na Académica, traça-lhe o perfil"

- "FC Porto. Central Fayé e avançado Vítor Roque podem chegar do Barça"

- "Seleção. Martínez transformou-o no jogador mais utilizado e influente da equipa. Portugal gira à volta de Bruno"

- "Europeu. Sérvia-Inglaterra 0-1. Polónia-Países Baixos 1-2. Eslovénia-Dinamarca 1-1"

- Benfica. Acredita ter a maioria dos adeptos do seu lado e não considera demissão. Rui Costa sente que é a solução"

- "Sporting. Jornalistas mexicanos falam da pressão num clube que não é campeão desde 2010. Toluca quer Paulinho a quebrar o enguiço"

- "Proposta por Miguel Crespo bloqueada pelo Fenerbahçe"

- "Braga. Matheus elogia Horta e Daniel Sousa, mas admite sair da Pedreira: 'Não fecho portas a uma boa proposta'"

- "Canoagem. Fernando Pimenta venceu a final de K1 5000 - Um ouro Europeu já cá canta"

- "Volta à Suíça. João Almeida voou, mas a amarela fugiu. Português ganhou contrarrelógio final e terminou em segundo da geral"

- "Hóquei em patins. Triunfo [5-3] sobre as águias no arranque da final do play-off - Dragões riram por último"