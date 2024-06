Funchal e Faro líderes nos 'arrendamentos expresso'

Cerca de 14% das casas arrendadas através do idealista durante o primeiro trimestre do ano estiveram menos de 24 horas no mercado, segundo a análise de dados realizada pelo idealista, o Marketplace imobiliário do sul da Europa. O Funchal e Faro são líderes nos 'arrendamentos expresso' nas casas com os preços compreendidos entre 750 e 1.000 euros, sendo que 33% das casas foram arrendadas em menos de um dia. Segue-se Lisboa (31%), Setúbal (29%), Aveiro (14%), e Porto (11%).

Importa realçar os valores variam consoante o intervalo de preço das casas, sendo que, 25% das casas em Portugal até 750€/mês foram arrendadas em menos de 24 horas, 19% entre 750 e 1.000 euros/mês, 12% entre 1.000 e 1.500 euros/mês e 7% custavam mais de 1.500 euros/mês.

Analisando as seis capitais de distrito com mais oferta de casas para arrendar no primeiro trimestre, Setúbal foi a cidade onde a percentagem de casas arrendadas em menos de 24 horas foi mais alta, alcançando 32% do total de operações. Seguem-se o Funchal (26%), Faro (20%), Porto (14%), Aveiro (13%) e Lisboa (11%).

Já nos arrendamentos mais acessíveis, com preços inferiores a 750 euros mensais, concentram grande parte da procura, marcando assim, as taxas de 'arrendamentos expresso' mais elevadas. No Funchal, todas as casas arrendadas no primeiro trimestre por menos de 750 euros/mês estiveram menos de um dia na base de dados do idealista. Segue-se Setúbal, com uma percentagem de 75%, Faro (50%), Aveiro (33%), Porto (30%) e Lisboa (22%).

Já no caso das casas com custo mensal compreendido entre 1.000 e 1.500 euros, 25% foram arrendadas em menos de 24 horas no Funchal e Setúbal, 15% em Lisboa e 14% no Porto. Por último, no arrendamento de casas por mais de 1.500 euros/mês, 10% das casas no Funchal estiveram no mercado menos de um dia, 9% no Porto e 5% em Lisboa.