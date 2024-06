Itália e Espanha lutam pela liderança, Inglaterra busca novo triunfo

Itália e Espanha lutam hoje pela liderança do Grupo B do Euro2024 em futebol, com o eventual vencedor do duelo a apurar-se para os oitavos de final, também ao alcance da Inglaterra, na 'poule' C.

Transalpinos e espanhóis, ambos com três pontos, face aos triunfos na ronda inaugural ante Albânia (2-1) e Croácia (3-0), respetivamente, medem forças na Veltis Arena, em Gelsenkirchen, a partir das 20:00 (em Lisboa), naquele que será o jogo 'cartaz' da segunda ronda do Campeonato da Europa, que decorre na Alemanha.

Os campeões em títulos e os tricampeões já sabem que vão terminar a ronda nos dois primeiros lugares, face ao empate (2-2) da véspera entre Croácia e Albânia.

A partir das 17:00, em Frankfurt, Inglaterra, líder do Grupo C, com três pontos, vai procurar selar 'oitavos', mas terá de ultrapassar a Dinamarca (segunda posicionada, com um ponto), do benfiquista Bah e do sportinguista Morten Hjulmand, titulares nos nórdicos no empate com a Eslovénia (1-1).

No primeiro jogo do dia, a Eslovénia e a Sérvia, derrotada por 1-0 pela Inglaterra, jogam no Allianz Arena, em Munique, pelas 14:00.