PSD e CH reunidos para discutir o Programa do Governo

Miguel Castro aceitou reunir-se com o PSD e o Governo Regional, depois de aceitar o convite para uma ronda negocial sobre o Programa do Governo.

Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD e Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, que tem a seu cargo os assuntos parlamentares, estão reunidos com o líder do Chega.

Antes, receberam Paulo Cafôfo, do PS, num encontro muito rápido. Segundo foi possível apurar, o JPP rejeitou o convite do PSD.