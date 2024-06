Apoios à agricultura e pescas dependem de um orçamento

Vários deputados do PSD questionaram Rafaela Fernandes sobre os apoios, das áreas da sua tutela, que poderão estar em causa com a não aprovação de um orçamento regional.

A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente apontou diversos apoios na agricultura, mas também nas pescas, nomeadamente a reforma da frota pesqueira de peixe-espada-preto.

Rafaela Fernandes foi confrontada com as quotas de pesca para a Madeira e lembrou que essa é uma responsabilidade do Governo da República junto da UE.