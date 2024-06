Bardella é o candidato da extrema direita a primeiro-ministro de França

Jordan Bardella será o candidato da extrema direita ao cargo de primeiro-ministro de França, anunciou hoje fonte da União Nacional, no âmbito da convocação de eleições legislativas antecipadas face aos resultados registados domingo no sufrágio para as europeias.

"Jordan Bardella foi eleito deputado europeu, por isso já tem a unção popular" e "é o nosso candidato para ir a Matignon [residência oficial do Chefe do Governo em França]", anunciou o vice-presidente do partido, Sébastien Chenu à rádio RTL.

O anúncio aconteceu um dia depois de o Presidente Emmanuel Macron ter anunciado a convocação de eleições legislativas antecipadas na sequência do resultado da extrema-direita francesa nas eleições europeias.

Os resultados finais indicam uma vitória de 31,36% da União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), seguindo-se a coligação encabeçada pelo partido de Macron, Renascença, com 14,60%, e a coligação dos socialistas (13,83%), segundo o Parlamento Europeu (PE).