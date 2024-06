Albuquerque lembra as nove derrotas eleitorais de Paulo Cafôfo

Em resposta à interpelação de Paulo Cafôfo, o presidente do Governo Regional recordou as "nove derrotas eleitorais" consecutivas do líder do PS que, agora "faz uma fuga para a frente".

"São os seus próprios colegas de partido que escrevem que V.Exa não tem quaisquer condições para continuar a liderar o PS"., afirma.

Se PSD estava tão mal, pergunta qual a razão para o PS "perder nove eleições consecutivas".

Sobre a não aprovação de um orçamento regional, em Fevereiro, lembrou que PS e Chega apresentaram "moções de censura" porque "não queriam aprovar um orçamento".