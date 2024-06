Cafôfo sublinha "inércia" do GR no sector da agricultura

"É cada vez mais recorrente termos Festa da Cereja sem cereja, Festa da Cebola sem cebola ou Festa da Castanha sem castanha, isto mostra que a aposta do Governo tem sido mais em festas do que propriamente nos produtores e nos produtos", salienta o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, sublinhando a "inércia" do Governo Regional no sector da agricultura.

Numa visita, esta manhã, à Festa da Cereja, no Jardim da Serra, o líder socialista alertou para a necessidade "urgente" da valorização desta cultura, cuja a produção tem indo a diminuir ao longo dos tempos.

"A aposta na valorização de quem trabalha a terra e dos produtos deve ser uma prioridade do Governo, dada a necessidade de inversão da perda crescente de área cultivada e de pessoas interessadas em manter estas culturas", aponta o partido num comunicado de imprensa.

A concluir, Cafôfo defende: "Numa Região em que os agricultores são os que têm os mais baixos rendimentos no país, e num contexto de alterações climáticas e pragas, são precisas soluções não só para alterar a Estratégia CLIMA-Madeira, permitindo uma intervenção nas doenças baseada em dados, mas também para aumentar rendimentos das pessoas, disponibilizando instrumentos financeiros de ativação rápida".