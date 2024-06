Ventura garante que não apoiará Costa para o Conselho Europeu

O presidente do Chega reiterou hoje que não apoiará o ex-primeiro-ministro António Costa para presidente do Conselho Europeu, se decidir ser candidato, e considerou que Luís Montenegro é quem "mais tem sido muleta do PS".

"Ouvimos hoje o senhor primeiro-ministro dizer em nome dos eurodeputados que apoiará a candidatura de António Costa ao Conselho Europeu. Aqui se vê quem continua a não esquecer o socialismo, a dar a mão ao socialismo, e a permitir que noites como a de hoje sejam de vitória do PS", afirmou André Ventura, ouvindo-se apupos na sala.

No discurso no final da noite eleitoral das eleições europeias, num hotel em Lisboa, o líder do Chega defendeu que "é Luís Montenegro, e não o Chega, que mais têm sido as muletas do PS em Portugal".

"Eu quero deixar a garantia de que, ao contrário do que diz o primeiro-ministro e líder do PSD, o líder do Chega nunca permitirá, enquanto for líder do partido, que se apoie António Costa para qualquer cargo no mundo", salientou.

O líder do PSD e primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou hoje o apoio da AD e do Governo ao seu antecessor António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu, se decidir ser candidato.

"É possível que a presidência do Conselho Europeu seja destinada a um candidato socialista. Se o dr. António Costa for candidato a esse lugar, a AD e o Governo de Portugal não só apoiarão como farão tudo para que essa candidatura possa ter sucesso", afirmou.

Questionado se tal apoio depende da resolução do processo judicial em que o ex-primeiro-ministro viu o seu nome envolvido, respondeu: "Se o dr. António Costa for candidato -- e quem vai decidir se é candidato é ele e a sua família política -- a nossa decisão está tomada".