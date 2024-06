Festa 'Solstício de Verão' vai agitar Surf Zone de São Vicente com o DJ Amériko Nunez

A Surf Zone de São Vicente acolhe, no dia 21 de Junho, a festa 'Solstício de Verão', um evento de boas-vindas ao Verão promovido pela Câmara Municipal de São Vicente. A animação estará a cargo do DJ Amériko Nunez, com "a sua seleção musical contagiante".

"O "Solstício de Verão" é a ocasião perfeita para reunir amigos e familiares e celebrar a chegada da estação mais quente do ano. Num local estrategicamente escolhido, com uma vista magnífica para o oceano, tem a oportunidade de presenciar um pôr do sol deslumbrante e dar início a uma noite animada. E o melhor: a entrada é gratuita", indica nota à imprensa.

O DJ Amériko Nunez lançou, recentemente, o seu mais recente videoclip, com imagens impressionantes captadas na Madeira.