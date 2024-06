Pedro Miranda e Maria Antunes primeiros em Sub 18 no Campeonato Regional de Surf Esperanças

Foi em condições meteorológicas bastante desafiadoras para a modalidade, sob intensa chuva e vento, que decorreu, esta manhã, o Campeonato Regional de Esperanças de Surf, organizado pelo Clube Naval do Funchal, no Porto da Cruz.

Esta prova teve como principal objetivo apurar os atletas que irão representar a região e os seus clubes no Campeonato Nacional.

Participaram 27 jovens surfistas, representando o Centro de Treino Mar (CTM), o Ludens Clube de Machico (LCM), Clube Naval do Seixal (CNS) e o Clube Naval do Funchal (CNF).

Nos Sub 18 masculinos, destacaram-se Pedro Miranda do CNS, que conquistou o primeiro lugar, seguido por Pedro Soares do CNF e Manuel Fernandes do CTM.

Já na categoria feminina, o pódio foi dominado pelo CNF, com Maria Antunes em primeiro lugar, seguida por Clara Velosa e Maria Nóbrega.

Nos Sub 16 masculinos, a vitória foi para Baltasar André do LCM, com Pedro Soares do CNF em segundo lugar e Guilherme Domingues do CNF em terceiro.

Na categoria feminina, o pódio foi novamente dominado pelo CNF, com Carlota Rodrigues em primeiro lugar, seguida por Alina Leonidavna e Francisca Rosa.

Na categoria Sub 14, o pódio foi composto por Baltasar André do LCM, João Silva do CNF e Filipe Fernandes do CTM.

Nos mais novos (Sub 12), a vitória foi para Luís Abreu, seguido por Santiago Pinto e Henrique Silva, todos do CNF.