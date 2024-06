Miguel Castro quer saber o que a Madeira ganhou por não ter sido aprovado um orçamento

"Não tem acordo com o Chega, nem nunca teve", começou por afirmar Miguel Castro, dirigindo-se a Miguel Albuquerque.

O líder do CH-Madeira considera que o que está em causa não é apenas a discussão do Programa do Governo Regional mas, sobretudo, as condições pessoais de Albuquerque para continuar à frente do Governo.

Miguel Castro perguntou ao presidente do GR o que foi ganho pela Madeira pelo facto de, em Fevereiro, não ter sido aprovado um orçamento regional.