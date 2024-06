Concurso escolar ‘Gea-Terra Mãe’ enaltece recursos geológicos da Madeira

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente realizou ontem, no Jardim Botânico da Madeira - Eng.º Rui Vieira, a cerimónia de entrega dos prémios e certificados de participação no concurso escolar ‘Gea-Terra Mãe’ do ano lectivo 2023/2024, sob o tema ‘Os Nossos Recursos Geológicos, a Sociedade e a Cultura’.

Ilídio Sousa, director regional do Ordenamento do Território, e Susana Fontinha, directora da Escola Agrícola da Madeira, sublinharam o papel do concurso ‘Gea Terra Mãe’ na "promoção das geociências junto da comunidade escolar".

Este concurso escolar, destinado aos alunos que frequentam os níveis de ensino desde o infantário ao secundário, o ensino profissional e o ensino recorrente, contou com a participação de sete escolas: três escolas básicas do 1.º ciclo, duas escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos, duas escolas básicas e secundárias, num total de 175 alunos.

Foram apresentados 57 trabalhos e atribuídos o 1.º prémio a 36 alunos, uma menção honrosa a 13 alunos, recebendo os restantes alunos (126) prémios de participação. Cinco dos 29 professores envolvidos foram premiados, pelo maior número de prémios conquistados com os respectivos alunos.

À semelhança dos outros anos, este concurso escolar ‘Gea-Terra Mãe’, neste ano lectivo, sob o tema ‘Os Nossos Recursos Geológicos, a Sociedade e a Cultura’, teve como objectivos “sensibilizar para a importância dos conhecimentos no domínio das geociências, desenvolver acções teóricas e práticas em articulação com os conteúdos programáticos de todas as áreas do conhecimento, compreender a importância, entender as diferentes origens e conhecer as diversas aplicações dos recursos geológicos no arquipélago da Madeira e relacionar a utilização da pedra ornamental do arquipélago da Madeira nos edifícios, os utensílios de pedra, a calçada madeirense e etc. com a sociedade e a cultura”.

Enquadrar os Objectivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável nos trabalhos apresentados – em particular o ODS 13 e o ODS 15 – foram outros objectivos do projecto.