Uma aparente avaria na zona do nó do Esmeraldo, na Via Rápida, sentido Ribeira Brava - Machico, está a causar algum constrangimento na circulação rodoviária.

O mesmo ocorrendo no sentido oposto, a partir da Cancela até o nó de Pestana Júnior, embora neste caso apenas muito tráfego automóvel.

De resto, ao nível do trânsito tudo corre bem, até agora, pelo que é manter-se a condução responsável.