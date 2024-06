Acrópole de Atenas fechada nas horas mais quentes devido a onda de calor

A Acrópole de Atenas, o lugar mais visitado da Grécia, vai permanecer fechado ao público hoje durante as horas mais quentes do dia devido à onda de calor que está a afetar o país, anunciou o Ministério da Cultura.

"O Ministério da Cultura informa que hoje o sítio arqueológico da Acrópole [classificada como património Mundial da UNESCO] estará fechado das 12:00 às 17:00 locais" (10:00 às 15:00 em Lisboa), é referido numa nota.

Segundo o serviço meteorológico, são esperadas hoje na Grécia temperaturas de 43 graus Celsius.

A primeira onda de calor do ano está prevista na Grécia para hoje e quinta-feira.

A Grécia, país habituado a ondas de calor, regista há vários dias um calor intenso com um "pico" previsto para hoje e quinta-feira, com temperaturas acima dos 40 graus em vários locais do país.

O Governo alertou na terça-feira para um risco de incêndio "muito elevado", especialmente na região da Ática que rodeia a capital grega.

Em várias regiões, as escolas também vão permanecer fechadas hoje e quinta-feira, nomeadamente em Atenas, enquanto o Ministério do Trabalho recomendou o teletrabalho para funcionários do setor público.

A Acrópole de Atenas já tinha sido fechada ao público em julho de 2023 durante uma onda de calor de duas semanas, sem precedentes na sua duração.

A Grécia foi na altura atingida por incêndios devastadores que destruíram cerca de 175 mil hectares.

A Acrópole de Atenas registou um número recorde de visitantes no ano passado, com quase quatro milhões, um aumento de mais de 31% num ano.