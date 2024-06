Irão e Suécia acordam troca de prisioneiros incluindo condenado por crimes de guerra

O Irão e a Suécia realizam ontem uma troca de prisioneiros, mediada por Omã, que inclui Hamid Nouri, condenado por crimes de guerra por Estocolmo.

Por sua vez, entre os detidos libertados pelo Irão está Johan Floderus, um sueco que trabalhava para o corpo diplomático da União Europeia.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, disse, numa publicação na rede social X que os reclusos "estão num avião a voltar para a Suécia" e que, "em breve, estarão reunidos com as suas famílias".

Esta troca de detidos foi mediada por Omã.

Em 2022, o Tribunal Distrital de Estocolmo condenou Hamid Nouri a prisão perpétua, por ter colaborado nas execuções que ocorreram em 1988, no final da guerra do Irão com o Iraque.

Depois de o então líder do Irão, Ruhollah Khomeini, ter aceitado o cessar-fogo, mediado pelas Nações Unidas, membros do grupo da oposição iraniano invadiram a fronteira iraquiana, num ataque surpresa.

Segundo as estimativas de alguns grupos internacionais de direitos humanos, cerca de 5.000 pessoas foram executadas.