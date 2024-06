Conservatório promove palestra sobre ‘Noites da Madeira’ entre 1946 e 1974

Na próxima quinta-feira, dia 13 de Junho, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove uma palestra sobre a temática ‘Noites da Madeira: Os Músicos Embarcados – 1946-1974’.

Esta iniciativa, promovida pelo Curso de Música Moderna Pop Rock, decorrerá no salão Nobre do Conservatório, entre as 14h30 e as 16h30, e contará com a participação especial do professor Vítor Sardinha, que irá abordar os percursos artísticos de vários agrupamentos, bem como músicos que conseguiram atingir patamares elevados no panorama musical, nacional e internacional.

‘Noites da Madeira: Os Músicos Embarcados – 1946-1974’ pretende, para além de apresentar a toda a comunidade educativa do Conservatório as realidades musicais existentes, no passado, na Ilha da Madeira, também criar uma dinâmica no mais recente curso da instituição, o Curso de Música Moderna Pop Rock, conjugando os saberes curriculares com outros, externos ao programa das disciplinas.

"No fundo, é dar a conhecer aos presentes quem eram os músicos dessa época e como é que conseguiram o estrelato, desde os concertos, os discos e a fama, quando viviam numa ilha que estava a três dias de barco de Lisboa. Se se associar o facto que não existia televisão, internet ou outros meios como as actuais ferramentas de produção, promoção de imagem, gravação áudio digital, entre outros, depressa se reconhece o mérito de todos eles", explica o Conservatório, acrescentando que nesta sessão, o público também poderá ouvir a música gravada naquele tempo, interpretada pelos próprios, em português, inglês, francês e italiano.