Lucille Germain elogia “percurso muitíssimo desafiante”

“Foi muito bom. Eu puxei bastante por mim para ultrapassar, ainda no início, uma atleta, e depois corri sozinho o resto da corrida o que acabou por ser bom pois eu não sabia onde estavam as outras concorrentes mulheres e foquei-me só em mim e em continuar a puxar e dar o meu melhor para aumentar a distância para as adversárias até ao fim. Foi um desgaste terrível mas valeu a pena. Adorei o percurso, o downhill é muitíssimo técnico e duro, eu adoro provas exigentes do ponto de vista físico para encurtar tempos. E este é um percurso muitíssimo desafiante que eu aprecei bastante".

Os restante lugares do pódio foram ocupados pela espanhola Oihara Aranzeta (05:51:34.357) e a canadiana Kalia MacCrystal (06:04:42.843).