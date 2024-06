PSD elogia o “excelente discurso” de Miguel Albuquerque

“O discurso do presidente do Governo foi muito claro, muito objectivo daqueles que são os desafios da legislatura. Acho que foi um excelente discurso porque permitiu elencar uma série de objectivos claros e da qual também é um desafio para todos, ou seja, todos têm que contribuir porque são os desafios da população. A população espera deste Parlamento um sentido de responsabilidade para que possa ser possível executar todas aquelas medidas que foram anunciadas. E é isso que vamos fazer, em diálogo permanente com todos os partidos, agora para o programa e em seguida por orçamento”, assegura Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD, reagindo ao discurso do recém reempossado presidente do Governo Regional.

Em relação à intervenção do também reeleito presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, considera que José Manuel Rodrigues teve “um discurso interessante porque é um discurso que também congregou todas as vontades, e isso é natural em democracia.

Eu acho que aquilo que assistimos hoje aqui são discursos de compromisso e, em especial, aquilo que é mais importante é que neste momento há condições para trabalhar”.