“Vamos ter alguma dificuldade nesta miscelânea de personalidades que se vê no hemiciclo mas ao menos que se note que o Presidente da Assembleia Legislativa Regional merece nem que seja o respeito institucional e quando está a falar merece que seja ouvido, como todos democraticamente também merecem ser ouvidos”. Esta foi a primeira reacção de Sara Madalena, deputada do CDS-PP, em jeito de reparo ao burburinho que ecoou no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, nomeadamente durante a intervenção de José Manuel Rodrigues.

Sobre o que foi proferido, Sara Madalena diz ter sido “um discurso de coragem, um discurso de responsabilidade e um discurso de partilha e de compromisso com os madeirenses”.

Reafirma o entendimento entre o CDS e o PSD, mas avisa: “Nada é gratuito. Nós não fizemos coligação, nós não fizemos nenhuma aliança, nós fizemos um acordo de incidência parlamentar que nestas duas primeiras propostas, nomeadamente a formação de governo e o orçamento, será interactivo e terá anuência do CDS. O que não significa que mais para a frente não tenhamos que negociar as nossas propostas ou, se calhar, também acolher as propostas de outro partido que sejam consentâneas com as nossas”, admitiu.

Relativamente à legislatura que ontem teve o primeiro dia, a deputada ‘centrista’ só espera que todos os deputados saibam honrar a confiança depositada pelos eleitores.

“Estamos perante 47 deputados responsáveis. O que está aqui em causa é o bem-estar da Madeira e dos madeirenses, tal como foi dito e bem dito no discurso do Sr. Presidente do governo regional recém-empossado. A Madeira precisa de andar para a frente, não pode ficar congelada pelos egos partidários. Temos que pensar mais nos outros do que em nós próprios e também aí provar que o diálogo funciona na política também. Haja respeito”, afirmou.