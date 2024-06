Duas pessoas transportadas ao hospital após incêndio no Campanário

O incêndio que deflagrou, esta tarde, numa residência no Campanário, já se encontra em fase de limpeza e de rescaldo, apurou o DIÁRIO.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local a combater o incêndio, com duas viaturas pesadas.

Duas pessoas, pai e filha, foram transportados a unidade hospitalar por precaução, sobretudo por se encontrarem muito nervosos.

Ao que o DIÁRIO apurou, de início, os moradores queixaram-se de falta de acessos para a entrada de viaturas de emergência e pediam à autarquia para ter atenção a estas situações.