Árbitro Artur Soares Dias com orgulho enorme por representar Portugal

O árbitro Artur Soares Dias sente um "orgulho enorme" por voltar a representar Portugal num Campeonato da Europa de futebol, afirmando que tem como objetivo "passar despercebido" e valorizar a modalidade.

"Tenho uma vontade imensa de representar Portugal. É sempre um orgulho enorme. Depois de tantos Mundiais, depois de uns Jogos Olímpicos, que foi um momento épico, fazer uma dobradinha num Europeu é, sem dúvida, não só um orgulho para mim, mas um orgulho para a arbitragem portuguesa e para o futebol português. Estamos recheados de talento e competência, só temos de os saber valorizar, construir, criar valor, agregar, congregar e é isso que nós gostamos de fazer", disse em declarações à agencia Lusa.

Artur Soares Dias é um dos 18 árbitros designados para o Euro2024, que começa sexta-feira e decorre até 14 de julho, na Alemanha, naquela que será a 10.ª participação em fases finais de grandes competições, a sexta como 'juiz' principal.

O árbitro da associação do Porto, de 44 anos e internacional desde 2010, esteve no Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, e dirigiu duas partidas, entre o País de Gales e a Turquia (2-0), e entre República Checa e Inglaterra (0-1).

Sobre as expectativas para esta segunda participação na prova continental, Soares Dias explica que, tal como os jogadores, na arbitragem também são os resultados e os desempenhos que contam.

"Tivemos oportunidade de estar num restrito lote como é o caso do Europeu, de 18 árbitros, Jogos Olímpicos num grupo restrito de quatro, nos Mundiais e por aí fora, é fruto dos desempenhos que vamos conseguindo ao longo dos jogos. Quanto a ir longe na prova ou não, é uma questão recorrente. É verdade que nós gostamos de passar despercebidos. Se Portugal for à final é um orgulho e uma alegria imensa", salientou.

Na competição, Soares Dias vai ter como árbitros auxiliares Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Já Tiago Martins, da associação de Lisboa, foi nomeado pela UEFA para as funções de videoárbitro no Euro2024.

Soares Dias explica que esta presença na competição é uma conquista que não é só sua, referindo que existe uma "grande equipas" que trabalha para chegar a este nível.

"Existem os meus árbitros assistentes, claro, mas também os quartos-árbitros, os VARs, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Conselho de Arbitragem. Os árbitros precisam de muitas qualidades para atingirem o mais alto nível. Integridade, personalidade forte, liderança e comunicação são importantes para gerir um jogo, assim como saber ouvir as críticas. Estar no centro de uma partida como árbitro é uma honra enorme", frisou.

Na época em que arbitrou a primeira final europeia da carreira, ao estar no jogo de atribuição do título da Liga Conferência Europa, entre Olympiacos e Fiorentina (1-0), Soares Dias quer agora representar Portugal da melhor forma no Europeu.

"A final europeia foi um momento marcante e espero conseguir continuar em forma para representar Portugal da melhor forma, que é sempre o que tenho na memória, a valorização do futebol português. O objetivo no Europeu é passar despercebido, valorizar o futebol. É esse o nosso objetivo, não só meu, de toda a gente que contribuiu para eu aqui estar. Eu sou só uma cara visível de muita gente que está por trás", concluiu.