Do Barómetro das Regiões Ultraperiféricas (RUP), que é hoje divulgada na sua 3.ª edição pela DREM, destacam-se vários outros indicadores, os quais realçamos ainda mais este: na Saúde, a Madeira destaca-se pela positiva na taxa de mortalidade infantil.

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibiliza este produto com novidades. "A edição deste ano contém um novo capítulo sobre criminalidade, desagregado de acordo com sete tipos de crime, sendo que novos indicadores foram acrescentados nos capítulos da população (taxa de crescimento natural), saúde (esperança de vida às nascença e taxa de mortalidade infantil), rendimento (intensidade laboral per capita muito reduzida), contas económicas (taxa de variação real do PIB), transportes (feridos e mortos em acidentes de viação por um milhão de habitantes) e sociedade de informação (indivíduos que usaram a internet pelo menos uma vez por semana)", resume.

A divulgação está estruturada em 16 capítulos: território, população, educação, saúde, mercado de trabalho, rendimento, contas económicas, preços, agricultura, transportes, turismo, ciência e tecnologia, sociedade de informação, criminalidade, competitividade regional e progresso social, destacando-se aqui alguns destes: No Mercado de Trabalho, a Madeira e Açores são as únicas RUP com taxas de desemprego abaixo dos dois dígitos; no Turismo, Canárias tem quase seis vezes mais dormidas que as restantes RUP somadas; na Ciência e Tecnologia o peso da I&D no PIB das RUP da Macaronésia é muito reduzido; e na Sociedade de Informação as Canárias estão em destaque nos indicadores da internet.